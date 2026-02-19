Реклама

19:26, 19 февраля 2026

Мэйуэзер и Тайсон проведут выставочный бой

Американские боксеры Мэйуэзер и Тайсон проведут выставочный бой в Конго
Американские боксеры Флойд Мэйуэзер и Майк Тайсон проведут выставочный бой в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает The Ring.

Отмечается, что поединок состоится 25 апреля. Бой подтвердил и вице-премьер страны Мобуту Нзанга Нгбангаве.

Тайсону 59 лет. Он провел 59 боев на профессиональном ринге, в которых одержал 50 побед (44 из них — нокаутом) и потерпел семь поражений. В 2011 году его включили в Международный зал боксерской славы.

48-летний Мэйуэзер завершил карьеру в 2017 году. Он провел 50 боев, в которых одержал 50 побед (27 — нокаутом).

