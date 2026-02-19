В МВД фразой «могли бы и больше» оценили число выдворенных из России за год иностранцев

Колокольцев: 72 тысячи иностранцев выдворили из России в 2025 году

В 2025 году из России выдворили 72 тысячи иностранцев за нарушение законодательства. Об этом заявил министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев, выступая на заседании думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, передает РИА Новости.

По словам Колокольцева, это число могло быть и больше, однако для этого необходимо большее финансирование.

Ранее сообщалось, что проблема некомплекта личного состава МВД РФ стала более масштабной — в 2025 году со службы уволились 80 тысяч человек, что на 7 процентов больше по сравнению с прежним периодом.