В МВД фразой «могли бы и больше» оценили число выдворенных из России за год иностранцев

В 2025 году из России выдворили 72 тысячи иностранцев за нарушение законодательства. Об этом заявил министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев, выступая на заседании думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, передает РИА Новости.
По словам Колокольцева, это число могло быть и больше, однако для этого необходимо большее финансирование.
Ранее сообщалось, что проблема некомплекта личного состава МВД РФ стала более масштабной — в 2025 году со службы уволились 80 тысяч человек, что на 7 процентов больше по сравнению с прежним периодом.