Мигрант схватил за горло и попытался утопить отдыхавшую на пляже в США женщину

Нелегальный мигрант схватил за горло и попытался утопить отдыхавшую на пляже в США женщину. Об этом пишет The New York Post.

Инцидент произошел в ночь на 12 февраля на пляже Тайгер Шорс в штате Флорида. По данным властей, 26-летний гражданин Венесуэлы Саид Александр Эрнандес Гонсалес подошел к женщине сзади, пока та прогуливалась вдоль берега и разговаривала по телефону. Он ударил ее, схватил за шею и опустил ее голову под воду. Пострадавшая рассказала полиции, что в итоге потеряла сознание. Нападавший подумал, что лишил жизни жертву, поэтому выбросил ее телефон в воду и вернулся в свою машину, где покурил марихуану и выпил водки, а затем скрылся с места происшествия.

Гонсалеса задержали 15 февраля после того, как он сообщил властям о содеянном и грозился покончить с собой. Он объяснил свое нападение тем, что жертва его разозлила. Также мужчина заявил, что не чувствует ничего после совершенного преступления.

Ранее работник отеля из Нигерии изнасиловал туристку на греческом острове Кос. Уточнялось, что его жертвой стала 45-летняя британская путешественница.