На горнолыжном курорте в России сошла лавина

Лавина сошла на горнолыжном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии

Лавина сошла на горнолыжном курорте в России. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в селе Архыз в Карачаево-Черкесии. По предварительным данным, пострадали несколько человек.

UPD: По данным источника, Ппд лавиной в Архызе на улице Банковской оказались два дома и машины. Людей достали из-под завалов снега, медпомощь не потребовалась.

Ранее на известном российском горнолыжном курорте раскрыли псевдоинструкторов. Мошенники работали в паре со спамерами, которые делали массовую рассылку приехавшим туристам.