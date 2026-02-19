На горнолыжном курорте в России сошла лавина

Лавина сошла на горнолыжном курорте в России. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Инцидент произошел в селе Архыз в Карачаево-Черкесии. По предварительным данным, пострадали несколько человек.
UPD: По данным источника, Ппд лавиной в Архызе на улице Банковской оказались два дома и машины. Людей достали из-под завалов снега, медпомощь не потребовалась.
Ранее на известном российском горнолыжном курорте раскрыли псевдоинструкторов. Мошенники работали в паре со спамерами, которые делали массовую рассылку приехавшим туристам.