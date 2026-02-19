Реклама

Экономика
17:41, 19 февраля 2026Экономика

Названа необходимая для восстановления разрушенных ТЭЦ Киеву сумма

Харченко: Киеву необходимо €7 млрд для восстановления мощностей разрушенных ТЭЦ
Вячеслав Агапов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киеву необходимо порядка семи миллиардов евро для восстановления мощностей разрушенных ТЭЦ. Требуемую сумму назвал директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко, его слова приводит РИА Новости.

На брифинге о ситуации в энергетическом секторе Украины эксперт предупредил, что быстро и в полной мере заместить уничтоженные объекты невозможно, и на это уйдут годы.

«Полностью заместить то, что генерируют ТЭЦ в крупных городах, где эти системы строились на протяжении, как в Киеве — 60 лет, или в Харькове — 45, невозможно в течение межотопительного сезона… Это возможно в течение трех-пяти лет и больших инвестиций», — признал он.

Кроме того, по словам Харченко, Дарницкая ТЭЦ в Киеве не заработает до конца отопительного сезона. Без нее сотни домов в украинской столице останутся без тепла на всю зиму.

Как заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, ходе массированного удара Вооруженных сил (ВС) России по украинским городам в Киеве были повреждены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, снабжающие город электроэнергией. Это привело к повреждениям газораспределительного и газокомпрессорного устройства на одной из ТЭЦ, на второй разбиты циркулярные насосы, система подготовки воды.

