Названа необходимая для восстановления разрушенных ТЭЦ Киеву сумма

Киеву необходимо порядка семи миллиардов евро для восстановления мощностей разрушенных ТЭЦ. Требуемую сумму назвал директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко, его слова приводит РИА Новости.
На брифинге о ситуации в энергетическом секторе Украины эксперт предупредил, что быстро и в полной мере заместить уничтоженные объекты невозможно, и на это уйдут годы.
«Полностью заместить то, что генерируют ТЭЦ в крупных городах, где эти системы строились на протяжении, как в Киеве — 60 лет, или в Харькове — 45, невозможно в течение межотопительного сезона… Это возможно в течение трех-пяти лет и больших инвестиций», — признал он.
Кроме того, по словам Харченко, Дарницкая ТЭЦ в Киеве не заработает до конца отопительного сезона. Без нее сотни домов в украинской столице останутся без тепла на всю зиму.
Как заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, ходе массированного удара Вооруженных сил (ВС) России по украинским городам в Киеве были повреждены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, снабжающие город электроэнергией. Это привело к повреждениям газораспределительного и газокомпрессорного устройства на одной из ТЭЦ, на второй разбиты циркулярные насосы, система подготовки воды.