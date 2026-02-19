Реклама

Экономика
12:46, 19 февраля 2026Экономика

Названо число стран-покупателей российского зерна

Аналитик Зайченко: В 2025 году Россия экспортировала зерно в 115 стран
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В 2025 году российские аграрии экспортировали зерно в 115 стран. Об этом заявила первый замдиректора федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса (АПК) Инна Зайченко, ее слова приводит ТАСС.

Это позволило России удержать за собой статус ведущего мирового поставщика зерна, пояснила аналитик. За 12 месяцев за рубеж было отправлено в общей сложности 50 миллионов тонн зерна. Подавляющая часть экспорта (41 миллион тонн) пришла на ключевую агрокультуру — пшеницу, констатировала Зайченко.

Ранее Минсельхоз оценил стоимость экспорта российского продовольствия в прошлом году в 41,6 миллиарда долларов. Отечественные аграрии, отметили в ведомстве, стали лидерами не только по объемам поставок пшеницы на внешние рынки, но и по экспорту минеральных удобрений.

Впрочем, несмотря на заметный рост поставок за рубеж, одной из главных проблем российских аграриев по-прежнему остается относительно низкая стоимость вывозимой продукции. По этому показателю они заметно отстают от основных конкурентов, сетовала глава Минсельхоза Оксана Лут. Если не решить эту проблему в обозримом будущем, предупреждала она, добиться выполнения цели по экспорту продукции АПК (рост в полтора раза к 2030 году) будет крайне тяжело.

