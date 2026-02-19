Реклама

Забота о себе
16:29, 19 февраля 2026

Названы последствия сочетания блинов с алкоголем

Врач Миронова: Сочетание блинов и алкоголя повышает нагрузку на печень
Екатерина Улитина
Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

Сочетание блинов с алкоголем может серьезно навредить здоровью, предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Миронова. О последствиях одновременного употребления этих продуктов она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Мироновой, одновременное употребление традиционных блинов и спиртного многократно повышает нагрузку на печень и поджелудочную железу, так как пищеварительной системе приходится одновременно перерабатывать углеводы, жиры и алкоголь.

Эксперт объяснила, что двойная нагрузка увеличивает риск развития острых состояний, таких как панкреатит, и усугубляет хронические заболевания. Особенно опасным такое сочетание она назвала для людей с гастритом, нарушением углеводного обмена и жировой болезнью печени.

Чтобы снизить риски, Миронова рекомендовала есть блины до употребления алкоголя, выбирать несладкие начинки и пить больше воды между тостами. Также она посоветовала заменить крепкие, сладкие и газированные напитки на сухое вино или отказаться от спиртного в пользу чая и морса.

Ранее врач Вера Сережина предупредила, что для некоторых людей блины опасны сами по себе. По ее словам, с масленичным угощением следует быть осторожными пациентам с диабетом и заболеваниями желудка.

