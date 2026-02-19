Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:30, 19 февраля 2026Забота о себе

Названы разрушающие здоровье ошибки при мытье посуды

Специалист Акерли: Нельзя мыть посуду в грязной раковине
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: 4 PM production / Shutterstock / Fotodom  

Некоторые бытовые привычки на кухне медленно, но верно разрушают здоровье, предупредила ведущий специалист в области стратегии гигиены, безопасности и охраны окружающей среды Лиза Акерли. Список таких ошибок она назвала Daily Mail.

Специалист предупредила, что нельзя мыть посуду в грязной раковине. По ее словам, на кухонных поверхностях и кранах скапливается в 44 раза больше бактерий, чем на сиденье унитаза, и самым загрязненным местом является как раз раковина.

Акерли также обратила внимание, что при мытье посуды важна не столько температура воды, сколько тщательное трение. Поэтому, если просто ополоснуть тарелку в теплой воде, на ней все равно останется много бактерий. Еще одним источником потенциально опасных микроорганизмов эксперт назвала губки для мытья посуды, а также разделочные доски и ножи для мяса. Доски и ножи она призвала мыть сразу после использования, чтобы не разносить бактерии по кухне, а от губок она посоветовала полностью отказаться.

Материалы по теме:
«Попробуйте так пожить» Миллиардеры и звезды страдают от СДВГ. Как они пришли к успеху, несмотря на ненависть окружающих?
«Попробуйте так пожить»Миллиардеры и звезды страдают от СДВГ. Как они пришли к успеху, несмотря на ненависть окружающих?
9 февраля 2023
«Это действительно опасно» Социальные сети наводнили лайфхаки по уборке. Почему некоторые из них угрожают здоровью?
«Это действительно опасно»Социальные сети наводнили лайфхаки по уборке. Почему некоторые из них угрожают здоровью?
3 июля 2022

Кроме того, Акерли считает негигиеничным вытирать посуду одним и тем же полотенцем несколько раз, так как это приводит к распространению бактерий. Она рекомендовала каждый раз использовать чистое полотенце или сушить посуду на открытом воздухе, не протирая ее насухо.

При этом эксперт не видит ничего опасного в привычке замачивать посуду на ночь. По ее словам, за несколько часов в воде, действительно, появляется больше бактерий, но, если ее вылить и помыть посуду со средством в чистой воде, то никакого вреда не будет.

Ранее врач-инфекционист Вера Сережина предупредила, что практически все поверхности в туалете потенциально опасны. По ее словам, микробное облако оседает в домашнем туалете так же, как и в общественном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ряженые-наряженные». Военкора «Ахмата» обвинили в незаконном ношении редчайшей награды «Вагнера». Участник СВО записал обращение

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Пользователи iPhone 17 Pro Max начали избавляться от смартфона

    Подростки причинили ущерб лесу на 322 миллиона рублей в российском регионе

    «Победа» перенесла рейсы из Шереметьево во Внуково из-за снегопада

    «Рубикон» показал кадры уничтожения французской САУ CAESAR

    Разозливший Трампа рэпер сыграет главную роль в фильме о Пуэрто-Рико

    Склонность россиян к безналичным платежам оценили

    Стало известно о значительном прогрессе в одном вопросе на переговорах по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok