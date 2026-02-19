Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:34, 19 февраля 2026Ценности

Обнаженные фото Пэрис Хилтон в честь 45-летия вызвали ажиотаж в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @brianziff / @parishilton

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон снялась без трусов и бюстгальтера в честь 45-летия и вызвала ажиотаж в сети. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость предстала перед камерой в чулках, туфлях на шпильках и прозрачных перчатках выше локтя. Кроме того, она позировала в накидке из перьев, прикрывая ею обнаженные части тела. «В своем праздничном костюме», — подписала Хилтон снимки.

Поклонники оценили откровенную фотосессию звезды в комментариях: «Ангел, посланный небесами», «Ты выглядишь потрясающе», «Вечные 21», «Шикарная женщина», «Теперь я одержим этими кадрами», «Великолепная».

В декабре 2024 года мать Пэрис Хилтон, модельер Кэти Хилтон раскрыла необычное место хранения своих откровенных фото. Тогда родственница светской львицы призналась, что пара снимков интимного характера лежат в банковском сейфе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ряженые-наряженные». Военкора «Ахмата» обвинили в незаконном ношении редчайшей награды «Вагнера». Участник СВО записал обращение

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Экс-возлюбленная Березовского расстегнула в ресторане надетое на голое тело платье

    В российском регионе родственникам павших на СВО бойцов втрое сократили выплаты

    Россия нарастила закупки грузинского вина

    Отправленные на поиски Усольцевых дроны фиксировали светящиеся точки в тайге

    Водителям автобусов в российском регионе начали задерживать зарплаты

    Поставки российской пшеницы в одну страну взлетели

    В Telegram ответили на заявление о доступе иностранных спецслужб к перепискам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok