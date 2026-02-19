Реклама

03:49, 19 февраля 2026

Обновленная российская ракета разогналась до сверхзвуковой скорости

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Применяемая в зоне спеуоперации (СВО) российская ракета «Хризантема-М» после обновления смогла разогнаться до сверхзвуковой скорости. Кроме того, теперь она имеет увеличенную дальность, рассказал представитель холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех), его цитирует ТАСС.

«Во-первых, увеличена дальность, что позволяет экипажу не входить в зону поражения; во-вторых — сверхзвуковая скорость», — подтвердил собеседник агентства. По его словам, обновленная версия ракеты используется не только на сухопутных противотанковых комплексах, но и на вертолетах.

В Ростехе добавили, что использование «Хризантемы-М», как и «Изделия-305», подарило преимущество российским экипажам вертолетов, поскольку они могут запускать ракеты, находясь вне зоны поражения противника.

