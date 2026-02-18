Реклама

Наука и техника
19:07, 18 февраля 2026

В российском Су-35С увидели угрозу для НАТО

BI: Истребитель Су-35С с ракетами Р-37М представляет угрозу для НАТО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Нина Падалко / Объединенная авиастроительная корпорация / РИА Новости

Российские истребители Су-35С, которые оснащают ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности Р-37М, представляют серьезную угрозу для потенциальных воздушных операций НАТО. Об этом заявил аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк в беседе с Business Insider (BI).

Отмечается, что российские Су-35С и Су-30СМ2 все чаще видят с дальнобойной ракетой. «[Появление Р-37М на самолетах] значительно усилило угрозу, которую они теоретически могут представлять для воздушных операций НАТО», — сказал Бронк.

Он отметил, что изначально Р-37М были специализированным оружием для перехватчиков МиГ-31, но теперь их штатно применяют на распространенных истребителях Су-35С. По словам аналитика, новые носители ракеты усиливают угрозу, которую российская авиация может представлять для самолетов НАТО в случае прямого столкновения.

Ранее в феврале канал «Военная хроника» отметил, что российские Р-37М сохраняют маневренность на больших дистанциях, чем американские AIM-120D. Российский боеприпас может маневрировать на дальности до 220 километров.

