Ракеты Р-37М сохраняют маневренность на больших дистанциях, чем AIM-120D

Российские ракеты Р-37М сохраняют маневренность на больших дистанциях, чем американские AIM-120D, пишет Telegram-канал «Военная хроника».

По данным издания, ракеты Р-37М остаются маневренными на дистанциях 160–220 километров, тогда как у ракет AIM-120D данный показатель сохраняется на расстояниях до 140-150 километров. Telegram-канал отмечает, что европейская ракета Meteor сохраняет маневренность на расстоянии до 170-180 километров, однако ее интеграция с истребитель F-35A сталкивается с задержками.

«Интеграция ракет Meteor на F-35A принесет убытки производителю AIM-120D, [американской] компании Raytheon», — пишет издание.

Ранее в эфире радиостанции BNR госсекретарь при Минобороны Нидерландов Гейс Тейнман признал, что истребитель пятого поколения F-35 производства крупнейшей в мире военно-промышленной корпорации Lockheed Martin можно взломать подобно смартфону линейки iPhone.

Также в феврале портал TWZ заметил, что Вооруженные силы Украины смогут использовать европейские дальнобойные ракеты Meteor только на шведских истребителях Gripen.