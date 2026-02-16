Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

14:26, 16 февраля 2026

В НАТО признали возможность взломать F-35

Госсекретарь Нидерландов Тейнман: F-35 можно взломать, как iPhone
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости

Истребитель пятого поколения F-35 производства крупнейшей в мире военно-промышленной корпорации Lockheed Martin можно взломать подобно смартфону линейки iPhone, признал в эфире радиостанции BNR госсекретарь при Минобороны Нидерландов Гейс Тейнман.

«Я скажу то, чего говорить никогда не следовало бы, но все же скажу: взломать F-35 можно так же, как и iPhone», — сказал чиновник.

Госсекретарь добавил, что адаптация истребителя F-35 под европейские ракеты Meteor, Storm Shadow и Scalp занимает слишком много времени, поэтому Европа должна сама управлять программным обеспечением самолета.

Ранее Военно-воздушные силы США опровергли сообщения о получении партии истребителей пятого поколения F-35 без радиолокационных станций — самолеты вместо новых AN/APG-85 получают старые AN/APG-81.

Также в феврале обозреватель американского журнала 19FortyFive Кристиан Орр заметил, что российская система противовоздушной обороны С-500 специально создана для поражения стелс-самолетов F-22 и F-35.

