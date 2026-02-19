Обыски в квартире прятавшей сестер секты «Царская Империя» попали на видео

СК и полиция провели обыски в доме секты, прятавшей сестер из Петербурга

Сотрудники Следственного комитета России и полиция провели обыски в квартире, где прятали увезенных из Санкт-Петербурга сестер и их мать. Запись публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видны девочки и женщина в платках. Мужчина, который увез их, разговаривает с силовиками.

В ходе обыска в квартире были обнаружены не менее 70 икон и изображений семьи Николая II. На допрос попал мужчина, называвший себя именем Варфоломей. По его словам, Анна попросила его спрятать ее с дочерьми от бывшего мужа, который заставлял их носить документы граждан России и водил к психологам. Варфоломей встретил их в Москве и увез во Владимирскую область в дом своей подруги Фатиньи. Там их и нашли правоохранители после нескольких дней поисков.

Лидера секты «Царская Империя» в настоящее время судят. Он называет себя «митрополитом всея Руси» и «пророком Енохом».

Бабушка рассказала, что больше года назад мать привела дочерей в секту. Там они якобы прониклись идеями организации, считающей все документы великим злом. В результате отец обманом вывез их в Санкт-Петербург, где направил к психологу. Однако 9 февраля сестры снова исчезли.

