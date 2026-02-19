Реклама

05:00, 19 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредил часто меняющих сексуальных партнеров людей о повышенном риске рака

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Volodymyr TVERDOKHLIB / Shutterstock / Fotodom

Люди, которые часто меняют сексуальных партнеров, имею повышенный риск заразиться вирусом папилломы человека (ВПЧ), который в несколько раз увеличивает вероятность нескольких видов рака, в том числе рака горла. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредил онкогинеколог «СМ-Клиника» Радмир Ахмеров.

«ВПЧ давно перестал быть исключительно гинекологической проблемой. Этот вирус несет опасность не только в связи с раком шейки матки, как известно многим, но также и в связи с раком ротоглотки», — отметил Ахмеров. Он уточнил, что с раком горла у женщин и мужчин в основном связан 16-й онкогенный штамм ВПЧ.

Ахмеров добавил, что рак горла в России занимает пятое место среди всех онкозаболеваний. При этом особую опасность представляют опухоли, которые располагаются в области миндалин, в корне языка или в мягком небе.

Ранее нефролог Дарья Садовска предупредила любителей бассейнов и бань о риске заражения ВПЧ. По словам специалиста, вирус может проникать в организм через микроповреждения кожи стоп, например, трещины, мозоли или царапины. При этом в душевых этот риск возрастает из-за повышенной влажности и контакта босых ног с загрязненной поверхностью.

