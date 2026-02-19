Перечислены ошибки при обслуживании компьютера

В XDA посоветовали регулярно чистить ПК, обновлять BIOS и делать резервные копии

Журналисты издания XDA посоветовали избегать распространенных ошибок при обслуживании персонального компьютера (ПК). Материал опубликован на сайте медиа.

Специалисты перечислили наиболее распространенные заблуждения, связанные с владением и пользованием компьютеров. В первую очередь они заявили, что девайс нужно время от времени чистить — при этом поверхностной уборки недостаточно. Владельцам ПК посоветовали снимать крышку девайса и удалять пыль. То же самое касается и монитора — можно протирать экран салфеткой с изопропиловым спиртом раз в неделю.

«Как и многие другие пользователи ПК, я годами боялся обновлять BIOS», — признался журналист XDA Танвир Сингх. Однако такие апдейты могут устранить ошибки и увеличить производительность устройства. Обновлять конфигурацию BIOS автор посоветовал раз в полгода. Также он рекомендовал делать резервные копии важных данных.

В материале также говорится, что хотя бы раз в несколько недель следует выключать компьютер, а не ограничиваться спящим режимом. «Некоторые обновления Windows не могут быть установлены должным образом, поскольку требуют полной перезагрузки. А постоянное использование спящего режима не позволяет компьютеру должным образом освободить системные ресурсы», — заявили журналисты.

Ранее авторы таблоида The Daily Express заявили, что пользователи Windows 10, которые не подписались на расширенные обновления ESU, останутся и без обновлений, и без актуальных сертификатов безопасности Secure Boot.