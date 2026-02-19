Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:00, 19 февраля 2026Наука и техника

Перечислены ошибки при обслуживании компьютера

В XDA посоветовали регулярно чистить ПК, обновлять BIOS и делать резервные копии
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Журналисты издания XDA посоветовали избегать распространенных ошибок при обслуживании персонального компьютера (ПК). Материал опубликован на сайте медиа.

Специалисты перечислили наиболее распространенные заблуждения, связанные с владением и пользованием компьютеров. В первую очередь они заявили, что девайс нужно время от времени чистить — при этом поверхностной уборки недостаточно. Владельцам ПК посоветовали снимать крышку девайса и удалять пыль. То же самое касается и монитора — можно протирать экран салфеткой с изопропиловым спиртом раз в неделю.

«Как и многие другие пользователи ПК, я годами боялся обновлять BIOS», — признался журналист XDA Танвир Сингх. Однако такие апдейты могут устранить ошибки и увеличить производительность устройства. Обновлять конфигурацию BIOS автор посоветовал раз в полгода. Также он рекомендовал делать резервные копии важных данных.

В материале также говорится, что хотя бы раз в несколько недель следует выключать компьютер, а не ограничиваться спящим режимом. «Некоторые обновления Windows не могут быть установлены должным образом, поскольку требуют полной перезагрузки. А постоянное использование спящего режима не позволяет компьютеру должным образом освободить системные ресурсы», — заявили журналисты.

Ранее авторы таблоида The Daily Express заявили, что пользователи Windows 10, которые не подписались на расширенные обновления ESU, останутся и без обновлений, и без актуальных сертификатов безопасности Secure Boot.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл подробности переговоров в Женеве

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    Умер прикованный к инвалидной коляске автор хитов Круга

    Буксующие грузовики вновь заблокировали дороги в одном регионе России

    В России призвали увеличить список не облагаемых налогом социальных расходов

    В Windows 11 нашли скрытую функцию

    Россиянин оказался на СВО после потери отца, брата и дяди

    Российская школьница попала в реанимацию после занятия в театральном кружке

    Песков высказался о трудностях с ведением канала Кремля в Telegram

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok