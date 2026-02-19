Реклама

19 февраля 2026Мир

Песков раскрыл подробности закрытой встречи Мединского в Женеве

Песков прокомментировал отдельную встречу Мединского с украинской делегацией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Pierre Albouy / Reuters

Закрытая встреча помощника президента России Владимира Мединского с представителями украинской делегации была одним из форматов переговоров в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мединский же говорил, что переговоры проводились в разных форматах. Это один из форматов общения», — ответил представитель Кремля на вопрос, почему потребовалась отдельная закрытая встреча главы российской делегации с украинской стороной.

Ранее стало известно, что перед тем как уехать в аэропорт, Мединский провел отдельные закрытые двухчасовые переговоры с украинской делегацией. В частности, речь идет о встрече в отеле InterContinental.

17 и 18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта. По данным телеканала CNN, военные чиновники, участвующие во встречах, добились «постепенного, но значительного прогресса» в определении работы будущего режима прекращения огня.

