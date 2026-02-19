Реклама

13:55, 19 февраля 2026

Выбросившему изнасилованную молодую россиянку за остановкой огласили приговор

В Якутии мужчина сел на 19 лет за изнасилование и убийство молодой девушки
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Якутии суд приговорил мужчину к 19 годам заключения за изнасилование знакомой и расправу над ней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что в мае 2025 года ранее судимый мужчина познакомился с девушкой и пригласил ее в подвал, где работал. Там мужчина надругался над потерпевшей, а чтобы это скрыть, нанес ей удары ножом в шею и грудь. После этого мужчина замотал тело в полиэтилен и бросил за автобусной остановкой.

Мужчину оперативно задержали. Первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что суд в Подмосковье огласил приговор одному из участников банды спецназовцев, на счету которой более 40 жертв.

