Выбросившему изнасилованную молодую россиянку за остановкой огласили приговор

В Якутии мужчина сел на 19 лет за изнасилование и убийство молодой девушки

В Якутии суд приговорил мужчину к 19 годам заключения за изнасилование знакомой и расправу над ней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что в мае 2025 года ранее судимый мужчина познакомился с девушкой и пригласил ее в подвал, где работал. Там мужчина надругался над потерпевшей, а чтобы это скрыть, нанес ей удары ножом в шею и грудь. После этого мужчина замотал тело в полиэтилен и бросил за автобусной остановкой.

Мужчину оперативно задержали. Первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

