«Победа» перенесла рейсы из Шереметьево во Внуково из-за снегопада

«Победа» перенесла более 20 рейсов из Шереметьево во Внуково из-за снегопада

Российская авиакомпания «Победа» перенесла более 20 рейсов из московского аэропорта Шереметьево во Внуково из-за мощного снегопада. Об этом говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика.

Так, часть самолетов, которые должны были вылетать из Шереметьево или прилетать в эту воздушную гавань, отправили во Внуково. Это коснулось, например, лайнеров, которые летят до столицы из Екатеринбурга, Омска, Красноярска, Самары, Челябинска, Новосибирска, Минеральных Вод и других российских городов.

«В связи с вводом временных ограничений на количество взлетно-посадочных операций в аэропорту Шереметьево "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов — часть рейсов задержаны. С учетом ситуации на дорогах рекомендуем нашим клиентам добираться до аэропорта Внуково на метро», — сообщили в авиакомпании.

«Победа» посоветовала клиентам проверять статус рейсов через специального бота Витю в Telegram, на сайте аэропорта вылета, а также следить за сообщениями на электронной почте и по телефону, которые были указаны при бронировании.

19 февраля стало известно, что около 140 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Причиной стал мощный снегопад в столице.

