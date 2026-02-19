Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:13, 19 февраля 2026Наука и техника

iPhone 17 снова подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: Стоимость iPhone 17 снизилась до 67 тысяч рублей в России
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Стоимость iPhone 17 упала на российском рынке до новой рекордной отметки. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

В начале февраля авторы медиа фиксировали, что базовый смартфон Apple можно купить за 70 тысяч рублей. В середине месяца журналисты заметили, что iPhone 17 снова подешевел — его минимальная стоимость на маркетплейсах упала до 67 тысяч рублей.

«Цена iPhone 17 продолжает стремительно падать в России», — подчеркнули специалисты. При этом в декабре аппарат продавали за 82 тысячи рублей, а на старте продаж — в сентября 2025 года — стоимость смартфона составляла 110 тысяч рублей. Журналисты издания рекомендовали приобретать устройство в мелких офлайн-магазинах, где аппарат стоит немного дешевле, чем в онлайн-точках продажи.

Новый iPhone 17 получил три значительных отличия от предшественника iPhone 16 — он имеет экран с поддержкой частоты 120 герц, минимум 256 гигабайт встроенной памяти и двойную камеру с объективами разрешением 48 мегапикселей каждый. Также смартфон вышел с чипом A19, 8 гигабайтами оперативной памяти и аккумулятором емкостью 3692 миллиампер-часов.

В конце января стало известно, что на российском рынке подешевел флагманский смартфон Apple. Стоимость iPhone 17 Pro снизилась до 95 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прибыли за крупными птицами». У западных границ Украины заметили несколько санитарных самолетов. За кем они могли прилетать?

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Сто известных женщин России раскроют секреты успешной карьеры

    США могут заключить с Россией договор и снять санкции. Что они хотят взамен?

    Суд огласил решение по вопросу ужесточения наказания забравшему деньги у Долиной курьеру

    Украине предрекли летние проблемы с электроэнергией

    Терроризирующий Москву циклон сняли из космоса

    В России заявили об эвакуации 200 офицеров НАТО в состоянии комы из Украины

    Медведев назвал условие возвращения в Россию иностранных компаний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok