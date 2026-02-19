«Прибыли за крупными птицами». У западных границ Украины заметили несколько санитарных самолетов. За кем они могли прилетать?

Баранец: Медицинский борт Boeing 737 прибыл в Жешув за ранеными офицерами

За последние двое суток на польский аэродром Жешув, расположенный недалеко от границы с Украиной, прилетали как минимум четыре санитарных самолета. Так, вечером 17 февраля было зафиксировано прибытие из Осло медицинского спецборта Boeing 737 авиакомпании SAS (на ее сайте указано, что лайнер используется в миссии на Украине).

На следующий день отмечался прилет еще трех самолетов: Cessna 550 Citation Bravo австрийской спасательной службы Tyrol Air Ambulance — из Инсбрука; Learjet 75 госслужбы экстренной авиационной медицины Польши; Dornier 328-310 немецкой НКО по оказанию экстренной помощи ADAC Luftrettung — из Нюрнберга, затем он отправился в Гамбург.

Фото: Johan Nilsson / Scanpix / Reuters

В России предположили, кого могли забрать самолеты

Российский военблогер Борис Рожин напомнил, что Жешув является главным перевалочным пунктом заброски и эвакуации иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Появление там воздушного госпиталя может свидетельствовать о крупном ударе российских войск по позициям противника.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец считает, что Boeing 737 прибыл туда, чтобы забрать раненых американских офицеров. Он объяснил, что таких людей обычно сначала отправляют в польские госпитали, а пациентов с тяжелыми ранениями вывозят в Германию и оттуда — в США.

Срочный прилет самолета такого типа, настоящего летающего госпиталя, говорит о том, что прибыли за крупными птицами. Подозреваю, что в ходе недавних ударов по одному из крупных украинских штабов, где находились в том числе американские советники высокого ранга, скорее всего, забрали именно их Виктор Баранец военный обозреватель, полковник в отставке

Он напомнил, что за четыре года боевых действий Boeing 737 прилетал в Жешув всего трижды — за ранеными офицерами, в том числе с генеральскими погонами, которых накрыли в командных пунктах. «Похоже, это результат еще одного плодотворного, не побоюсь этого слова, удара, за которым американцы и прислали этот самолет», — добавил Баранец.

Визиты медбортов могли быть следствием удара по Сумам или под Покровском

Санитарные борта могли забирать раненых после удара по ресторану с наемниками и офицерами ВСУ в Сумах. Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» отмечал, что дрон атаковал заведение в тот момент, когда там находилось множество «важных представителей». Удар попал на видео.

По другой версии, визиты бортов могут быть следствием удара трехтонной авиабомбой по пункту дислокации ВСУ на покровском направлении. Удар пришелся на район, где был сосредоточен личный состав 59-й штурмовой бригады ВСУ.

Фото: CSWFoto / Shuttersttock / Fotodom

Генерал-майор Сергей Липовой допустил такую связь. «Скорее всего, полевой госпиталь прилетел за высокопоставленными ранеными, которые могли оказаться в этом пункте управления», — заявил он. По мнению генерала, целью атаки могли стать высокопоставленные офицеры НАТО, которые, вероятно, присутствовали в пунктах управления для контроля над применением западного вооружения.

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов согласился с мнением Липового, что Boeing прилетал для эвакуации высокопоставленных иностранных специалистов. При этом он не исключил, что пострадавших наемников также могут эвакуировать этим бортом.