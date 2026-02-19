Баранец: Медицинский самолет Boeing 737 прибыл в Жешув за ранеными офицерами

Медицинский самолет Boeing 737 авиакомпании SAS прилетел в польский город Жешув на границе с Украиной, чтобы забрать раненых американских офицеров, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. Его цитирует «Царьград».

Баранец объяснил, что раненых американских военных обычно сначала отправляют в польские госпитали, а пациентов с тяжелыми ранениями вывозят в Германию и оттуда — в США. «Но срочный прилет самолета такого типа, настоящего летающего госпиталя, говорит о том, что прибыли за крупными птицами. Подозреваю, что в ходе недавних ударов по одному из крупных украинских штабов, где находились в том числе американские советники высокого ранга, скорее всего, забрали именно их», — отметил обозреватель.

Он напомнил, что за четыре года боевых действий Boeing 737 прилетал в Жешув всего трижды — за ранеными офицерами, в том числе с генеральскими погонами, которых накрыли в командных пунктах. «Похоже, это результат еще одного плодотворного, не побоюсь этого слова, удара, за которым американцы и прислали этот самолет», — добавил Баранец.

17 февраля российский военблогер Борис Рожин сообщил, что в аэропорт Жешува прибыл медицинский самолет Boeing 737 авиакомпании SAS. По его словам, это может свидетельствовать об успешном ударе российских войск по позициям противника.

Сервис Flightradar24 подтвердил прибытие воздушного судна с 18 больничными койками в Жешув из норвежского Осло. На сайте авиакомпании указано, что лайнер используется в миссии на Украине.

