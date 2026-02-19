Реклама

12:42, 19 февраля 2026

Раскрыт неочевидный вред длительных забегов для организма

BRCI: Забеги на сверхдлинные дистанции ускоряют разрушение эритроцитов
Екатерина Графская
Екатерина Графская

Фото: sutadimages / Shutterstock / Fotodom

Забеги на сверхдлинные дистанции могут ускорять «старение» и разрушение эритроцитов — клеток крови, отвечающих за перенос кислорода, выяснили ученые. Работа опубликована в журнале Blood Red Cells & Iron (BRCI).

Исследователи проанализировали кровь 23 спортсменов до и сразу после участия в гонках на 40 и 171 километр. С помощью молекулярного анализа они оценили тысячи белков, липидов и метаболитов в плазме и эритроцитах. Оказалось, что после забегов клетки крови становятся менее гибкими — а значит, хуже проходят через мелкие сосуды и потенциально менее эффективно транспортируют кислород и питательные вещества.

Ученые выявили два ключевых механизма повреждения. Первый — механический: во время длительного бега эритроциты испытывают повышенную нагрузку из-за колебаний давления и постоянной циркуляции. Второй — молекулярный: на фоне воспаления и окислительного стресса в клетках накапливаются изменения, ускоряющие их разрушение. Эти процессы наблюдались уже после 40 километров и усиливались у участников 171-километровой дистанции.

Авторы подчеркивают, что пока неясно, насколько быстро организм восстанавливает поврежденные клетки и есть ли у этого долгосрочные последствия. Однако полученные данные дополняют растущий массив исследований, указывающих на то, что экстремальные формы физической нагрузки могут иметь не только пользу, но и скрытые физиологические издержки.

Ранее ученые выяснили, что регулярные аэробные нагрузки уменьшают симптомы депрессии и тревожности.

