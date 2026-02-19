Реклама

15:28, 19 февраля 2026

Раскрыт простой способ замедлить потерю самостоятельности при деменции

A&D: Упражнения и протеиновые напитки улучшают самостоятельность при деменции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Комбинация ежедневной физической активности и белковых напитков может помочь людям с деменцией дольше сохранять самостоятельность. К такому выводу пришли исследователи из Каролинского института. Результаты опубликованы в журнале Alzheimer’s & Dementia (A&D).

В исследовании приняли участие 102 жителя восьми домов престарелых в Стокгольме. В течение 12 недель участники из группы вмешательства выполняли упражнения в положении стоя несколько раз в день и получали один-два белковых напитка ежедневно. Ученые оценивали, сколько помощи им требуется в повседневных задачах: гигиене, одевании и передвижении. В общей выборке выраженных различий не обнаружили, однако при анализе по типам отделений выявилась важная деталь.

У пациентов, проживающих в специализированных отделениях для людей с деменцией, программа привела к улучшению функциональных способностей. После трех месяцев такие участники нуждались в меньшем объеме ухода по сравнению с контрольной группой. По словам авторов, это может быть связано с тем, что у этих пациентов сохранялся больший потенциал для восстановления физической функции.

Исследователи подчеркивают, что анализ был вторичным, а значит, выводы требуют осторожности. Для подтверждения эффекта необходимы дополнительные исследования.

Ранее ученые выяснили, что воздействие загрязненного воздуха повышает риск болезни Альцгеймера.

    Обсудить
