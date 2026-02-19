Раскрыто нежелание США видеть Украину на мероприятиях НАТО

Politico: США хотят, чтобы Украину не приглашали на саммит НАТО в Анкаре

В Вашингтоне не хотят, чтобы союзники по НАТО приглашали Украину на официальные встречи на саммите альянса, который пройдет 7-8 июля в Анкаре. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«США оказывают давление на союзников, чтобы они не приглашали Украину и четырех официальных партнеров альянса в Индо-Тихоокеанском регионе — Австралию, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею — на официальные встречи на саммите НАТО в Анкаре в июле», — сказано в сообщении.

При этом уточняется, что данные страны все же могут получить приглашения на сопутствующие мероприятия саммита.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на НАТО с целью сокращения внешней активности альянса, включая завершение миссии в Ираке.