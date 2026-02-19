Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:58, 19 февраля 2026Мир

США решили перезагрузить НАТО до «заводских настроек»

Politico: Вашингтон захотел перезагрузить НАТО до «заводских настроек»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Администрация президента Дональда Трампа оказывает давление на НАТО с целью сокращения внешней активности альянса, включая завершение миссии в Ираке. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех дипломатов.

По данным издания, Вашингтон настаивает на выводе миссии из Ирака к сентябрю 2026 года, сокращении присутствия в Косово и отказе от приглашения Украины и тихоокеанских партнеров (Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи и Австралии) на июльский саммит в Анкаре. Отдельно США планируют вывести около 2,5 тысячи своих военных из Ирака в рамках «обязательства Трампа положить конец бесконечным войнам».

Дипломаты называют происходящее «возвращением к заводским настройкам» — превращением НАТО в сугубо евроатлантический оборонный блок без экспансии и партнерских программ. Один из собеседников издания раскритиковал этот подход, заявив, что партнерства имеют решающее значение для сдерживания. Операция в Ираке была начата в первый срок Трампа в 2018 году и неоднократно расширялась по просьбе Багдада для борьбы с террористической угрозой в лице «Исламского государства» (ИГ, признано в России террористической организацией и запрещено).

Ранее госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушания в комитете Сената по международным делам заявил, что проблема Североатлантического альянса заключается в необходимости переосмыслить НАТО с точки зрения обязательств, а также в эрозии европейского оборонного потенциала. Он отметил, что американские союзники понимают важность присутствия США в военном блоке, «поскольку альянс не сможет существовать без Вашингтона».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл подробности переговоров в Женеве

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    Умер прикованный к инвалидной коляске автор хитов Круга

    Буксующие грузовики вновь заблокировали дороги в одном регионе России

    В России призвали увеличить список не облагаемых налогом социальных расходов

    В Windows 11 нашли скрытую функцию

    Россиянин оказался на СВО после потери отца, брата и дяди

    Российская школьница попала в реанимацию после занятия в театральном кружке

    Песков высказался о трудностях с ведением канала Кремля в Telegram

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok