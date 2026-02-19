Раскрыты цели ударов российских ракет, артиллерии и дронов в зоне СВО за сутки

В Минобороны России сообщили о поражении хранилища горючего в зоне СВО

Российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по хранилищу горючего Вооруженных сил Украины. Пораженные за сутки цели журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, также атакованы объекты энергетической инфраструктуры, используемой в интересах украинских войск, и пункты временной дислокации вооруженных формирований противника в 156 районах.

Ранее в Минобороны России отчитались, что за неделю с 7 по 13 февраля Российская армия нанесла один массированный и шесть групповых ударов по объектам Украины в ответ на атаки на гражданскую инфраструктуру. В результате была поражена энергетическая, топливная и транспортная инфраструктура, предприятия военной промышленности, военные аэродромы, склады, места хранения и запуска беспилотников, а также временные базы.

В ноябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российские войска наносят удары только по военным и околовоенным объектам на Украине.