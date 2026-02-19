Реклама

Россиянам стало сложнее купить машину в кредит

НБКИ: Доля отказов в выдаче автокредитов в России достигла 83,7 % в январе
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

По итогам января 2026 года доля отказов в выдаче россиянам автокредитов увеличилась на 3,8 процентного пункта (п.п.) в сравнении с тем же периодом 2025-го и достигла отметки в 83,7 процента. О том, что значительной части населения стало труднее оформить заем на покупку машины, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Среди 30 российских регионов наибольшие доли отказов в выдаче автокредитов аналитики зафиксировали в Иркутской области (89,5 процента), а также в Алтайском (88,5 процента) и Красноярском (88,4 процента) краях. В топ-5 по этому показателю также вошли Кемеровская (88 процентов) и Омская (87,6 процента) области.

Наименьшие доли отказов эксперты отметили в Чувашии (74,8 процента), Удмуртии (77,4 процента) и Татарстане (77,5 процента). Что касается ситуации с выдачей автокредитов в крупнейших мегаполисах, то в Москве доля отказов в январе составила 79 процентов, а в Санкт-Петербурге — 78,1 процента.

Рыночные ставки по автозаймам продолжают оставаться на высоком уровне, что делает эти кредиты недоступными для значительной части населения. На ситуацию с выдачей также оказывает влияние ужесточение регулирования со стороны Центробанка (ЦБ). В сложившихся условиях банки стали тщательнее рассматривать заявки, делая акцент в том числе на долговой нагрузке клиента. В нынешних реалиях ожидать скорого кредитного ренессанса в России не приходится, прогнозировали в ВТБ. Кредиты (в том числе на покупку машин) в стране еще долгов время будут оставаться дорогими, констатировали в финансовой организации.

