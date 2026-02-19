Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:21, 19 февраля 2026Путешествия

Россияне стали больше времени проводить в одной стране Азии

«Купибилет»: Средняя продолжительность поездки в Таиланд у россиян растет
Алина Черненко

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Средняя продолжительность поездки в Таиланд у россиян за последние три года постепенно растет. О том, что соотечественники стали больше времени проводить в этой стране Азии, говорится в исследовании сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов «Купибилет», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в 2024 году россияне в среднем ездили в королевство на 16,8 дня, а 2025-м — на 17,5 дня, а в 2026-м — на 17,6 дня. Авторы исследования также выяснили, что путешественники из России остаются в Таиланде дольше иностранцев — у них средняя продолжительность поездок составляет 13 дней.

Материалы по теме:
«Это точно Таиланд?» Россияне обожают Таиланд. Почему они полюбили эту страну и где там отдохнуть вдали от толп туристов?
«Это точно Таиланд?»Россияне обожают Таиланд. Почему они полюбили эту страну и где там отдохнуть вдали от толп туристов?
20 октября 2024
Россияне стали частыми посетителями Таиланда. Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
Россияне стали частыми посетителями Таиланда.Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
13 мая 2025

Кроме того, в источнике указано, что эта страна Азии остается одним из самых востребованных международных направлений — на него приходится каждая четвертая зарубежная поездка у россиян (24 процента). А средняя стоимость билета туда-обратно составляет 56,8 тысячи рублей.

В пресс-службе сервиса отметили, что, несмотря на обсуждаемое правительством Таиланда сокращение безвизового срока, большинство россиян и так укладываются в две-три недели отдыха. «Однако для тех, кто выбирает формат зимовки или длительных семейных поездок, изменения могут стать чувствительными», — добавили представители «Купибилет».

Ранее сообщалось, что власти Таиланда вновь задумали сократить срок безвизового режима для граждан 93 стран, в том числе России. Вместо 60 он составит 30 дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Договоренности Зеленского и Тихановской раскрыли

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    Устроившему мятеж экс-президенту Южной Кореи вынесли приговор

    Россиянка с раком не смогла получить через суд жизненно важный препарат

    Россиянин подорвал гранату при попытке задержания

    Россияне стали больше времени проводить в одной стране Азии

    Зеленский заявил об обсуждении нового документа между Россией и НАТО

    Продажи сахара в России резко выросли

    Владельцы самого дорогого смартфона Samsung столкнулись с проблемами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok