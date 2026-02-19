Россияне стали больше времени проводить в одной стране Азии

«Купибилет»: Средняя продолжительность поездки в Таиланд у россиян растет

Средняя продолжительность поездки в Таиланд у россиян за последние три года постепенно растет. О том, что соотечественники стали больше времени проводить в этой стране Азии, говорится в исследовании сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов «Купибилет», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в 2024 году россияне в среднем ездили в королевство на 16,8 дня, а 2025-м — на 17,5 дня, а в 2026-м — на 17,6 дня. Авторы исследования также выяснили, что путешественники из России остаются в Таиланде дольше иностранцев — у них средняя продолжительность поездок составляет 13 дней.

Кроме того, в источнике указано, что эта страна Азии остается одним из самых востребованных международных направлений — на него приходится каждая четвертая зарубежная поездка у россиян (24 процента). А средняя стоимость билета туда-обратно составляет 56,8 тысячи рублей.

В пресс-службе сервиса отметили, что, несмотря на обсуждаемое правительством Таиланда сокращение безвизового срока, большинство россиян и так укладываются в две-три недели отдыха. «Однако для тех, кто выбирает формат зимовки или длительных семейных поездок, изменения могут стать чувствительными», — добавили представители «Купибилет».

Ранее сообщалось, что власти Таиланда вновь задумали сократить срок безвизового режима для граждан 93 стран, в том числе России. Вместо 60 он составит 30 дней.