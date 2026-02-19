Россиянин описал самую больную часть постоянных путешествий

Побывавший в США и странах Латинской Америки российский тревел-блогер Александр описал самую больную часть постоянных путешествий — это отсуствие возможности поддерживать постоянные отношениями с близкими людьми. Своим мнением он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что давно не видел своих родителей, как и его спутница, Марина Ершова, составляющая ему компанию в поездках по миру. Мужчина признался, что иногда ловит себя на мысли, что упускает нечто важное дома. «Ты пропускаешь дни рождения, свадьбы, похороны. Пропускаешь "просто заехать на чай"», — объяснил путешественник.

Также Александр заметил, что ради поездок он жертвует стабильностью, в том числе возможностью получать регулярный доход. Помимо этого, турист пожертвовал комфортом ради впечатлений. «Мы жили в машине, в кемпингах, на парковках, в местах, где комфорта ровно столько, сколько ты способен создать своими руками. Бывают дни, когда ты мечтаешь просто не решать ничего», — подчеркнул россиянин.

Ранее тревел-блогер побывал в США и рассказал о жизни русских в Нью-Йорке. Он объяснил, что на Брайтон-Бич редко можно услышать английскую речь, а вместо нее активно используется русский язык.