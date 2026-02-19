Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:30, 19 февраля 2026Путешествия

Россиянин описал самую больную часть постоянных путешествий

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Shurubura / Shutterstock / Fotodom

Побывавший в США и странах Латинской Америки российский тревел-блогер Александр описал самую больную часть постоянных путешествий — это отсуствие возможности поддерживать постоянные отношениями с близкими людьми. Своим мнением он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что давно не видел своих родителей, как и его спутница, Марина Ершова, составляющая ему компанию в поездках по миру. Мужчина признался, что иногда ловит себя на мысли, что упускает нечто важное дома. «Ты пропускаешь дни рождения, свадьбы, похороны. Пропускаешь "просто заехать на чай"», — объяснил путешественник.

Материалы по теме:
Африканская Швейцария. Здесь едят баварские сосиски и пьют пиво. Почему Намибия не похожа ни на одну страну Африки?
Африканская Швейцария.Здесь едят баварские сосиски и пьют пиво. Почему Намибия не похожа ни на одну страну Африки?
18 сентября 2021
«Особенно хорошо здесь относятся к русским» Племена, охота гепардов и вулканы: зачем российским туристам ехать в Танзанию?
«Особенно хорошо здесь относятся к русским»Племена, охота гепардов и вулканы: зачем российским туристам ехать в Танзанию?
27 июля 2020

Также Александр заметил, что ради поездок он жертвует стабильностью, в том числе возможностью получать регулярный доход. Помимо этого, турист пожертвовал комфортом ради впечатлений. «Мы жили в машине, в кемпингах, на парковках, в местах, где комфорта ровно столько, сколько ты способен создать своими руками. Бывают дни, когда ты мечтаешь просто не решать ничего», — подчеркнул россиянин.

Ранее тревел-блогер побывал в США и рассказал о жизни русских в Нью-Йорке. Он объяснил, что на Брайтон-Бич редко можно услышать английскую речь, а вместо нее активно используется русский язык.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это было странно». Такера Карлсона задержали в Израиле, где он брал интервью у посла США. Что об этом известно?

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    Украине предрекли потерю Николаева и Одессы после переговоров в Женеве

    Россиянин описал самую больную часть постоянных путешествий

    Жители еще одного российского региона проснулись от громких взрывов

    Раскрыты возможные сроки удара США по Ирану

    Неизвестные расправились с королевой красоты на глазах у ее детей

    Названы вызывающие импотенцию скрытые проблемы со здоровьем

    Раскрыто необычное оружие Киева против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok