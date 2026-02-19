Россиянин сутки проходил с пулей в мозгу

В Барнауле врачи спасли мужчину, сутки проходившего с пулей в голове

В Барнауле нейрохирурги краевой клинической больницы скорой медицинской помощи спасли пациента, который сутки проходил с пулей в голове. Об этом сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Как стало известно, мужчина без сознания поступил в больницу 24 января. Компьютерная томография выявила в его голове множественные металлические объекты. По словам заведующей рентгеновским отделением Ирины Парфеновой, обследование показало, что россиянин был ранен травматическим оружием, в результате чего пуля и осколки проникли в мозг. Ситуацию осложняло то, что пациент сутки не обращался за помощью и попал к врачам только после потери сознания.

Операция продолжалась 2,5 часа. Как рассказал нейрохирург Владислав Стеблецов, медики удалили фрагменты костей, а также части поврежденного головного мозга. Затем они извлекли пулю и устранили гематому. В результате состояние пациента удалось стабилизировать, предотвратив дальнейшие осложнения. Однако восстановление всех утраченных мужчиной функций сейчас остается под вопросом, подчеркнули в медучреждении.

Ранее сообщалось о российском военнослужащем, который год проходил с осколком пули в глазу, не замечая его. Инородный предмет заметили, когда мужчина обратился к медикам с жалобами на резкую боль.