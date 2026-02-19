Реклама

Россиянин вернулся из отпуска досрочно из-за операции матери и лишился денег

Россиянин вернулся на родину из отпуска в Африке досрочно и лишился денег
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Россиянин вернулся из отпуска в Африке досрочно из-за операции матери и лишился денег. Об этом пишет издание Profi Travel.

Уточняется, что турист из России оплатил тур длиной в пару недель. В самом начале отдыха он узнал, что ему придется улететь на родину раньше времени — матери сделали срочную операцию, после которой ей требуется уход. По словам турагента, еще до отъезда россиянина в отель были переданы все необходимые документы, подтверждающие необходимость его возвращения. Однако руководство гостиницы отказалось вернуть деньги.

В отеле рассказали, что перед тем как покинуть место пребывания, мужчина заявил администратору, что уезжает из-за изменения расписания рейсов. Позже турист объяснил, что не хотел посвящать работников в подробности личной жизни.

«По нашему договору с отелем, аннуляция после заезда возможна только со стопроцентным штрафом. Оплата от нас поступила в полном объеме», — пояснил турагент. «Турист может отказаться от программы в любой момент, но закон не дает никакой градации распределения фактически понесенных расходов в случае уважительной или неуважительной причины», — добавила юрист альянса «Туристических агентств» Мария Чапиковская.

Ранее турист выпил чай с местным жителем в Индии, потерял сознание и лишился всех ценных вещей. По словам иностранца, персонал отеля не оказал ему никакой помощи в подаче заявления в полицию.

