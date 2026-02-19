Россиянка с раком не смогла получить через суд жизненно важный препарат

Минздрав Владимирской области решил судиться с женщиной из-за лекарства от рака

Министерство здравоохранения Владимирской области подало апелляционную жалобу на решение суда, согласно которому ведомство должно обеспечить россиянку лекарством от рака. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующий документ.

По данным издания, в январе 2026 года районный суд Владимир удовлетворил иск Ангелиди Елены к Минздраву Владимирской области. Суд признал за женщиной право бесплатно получать лекарственный препарат Трастузумаб дерукстекан (Энхерту).

«Министерство с решением суда не согласно, считает его незаконным», — говорится в материале.

Уточняется, что подобные судебные процессы часто затягиваются на месяцы, что может быть критичным для многих больных.

«Походы по всем инстанциям в среднем занимают около трех месяцев. И это очень критичный срок. Мы знаем, что уже были случаи, когда больные умирали, так и не дождавшись лекарств», — заявила заместитель председателя Координационного совета МОД «Движение против рака» и член Общественного совета при Минздраве России Галина Маргевич.

Ранее стало известно, что россиянке с раком яичников III стадии отказались предоставлять жизненно важный препарат стоимостью около полумиллиона рублей в больнице на Кубани. Женщине пришлось распродавать личные вещи, чтобы продолжить лечение.