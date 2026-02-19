Реклама

«Рубикон» показал кадры уничтожения французской САУ Caesar

«Рубикон» опубликовал видео уничтожения французской САУ Caesar в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Расчет FPV-дронов российского центра беспилотных систем «Рубикон» уничтожили французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Соответствующее видео центр опубликовал в своем Telegram-канале.

Отмечается, что удар был нанесен вблизи населенного пункта Шиловка, расположенного у границы региона с Днепропетровской областью. Как уточнили представители центра, французская САУ находилась в укрытии, когда ее обнаружили операторы беспилотников.

На опубликованных кадрах видно, как оператор FPV-дрона замечает затянутое маскировочными сетями укрытие, после чего БПЛА сближается с целью.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ потеряли американский танк Abrams и французскую САУ Caesar в ходе контратак в Запорожской области. Он также подчеркнул, что длившиеся 10 дней контратаки в итоге захлебнулись.

