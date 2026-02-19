Семья экс-генерала ВСУ нашла необычный способ заработать на россиянах

«Известия»: Семья экс-генерала ВСУ зарабатывает на россиянах через онлайн-казино

Семья отставного генерал-майора Вооруженных сил Украины (ВСУ), экс-сотрудника украинского Генштаба Усмана Уразова может зарабатывать миллионы долларов на пристрастии россиян к азартным играм. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Уточняется, что его дочь Оксана Уразова — руководитель сети онлайн-казино CatAffs, в которую входят CatCasino, Kent, Gamma, R7 и другие.

Владелец Telegram-канала BadBank Петр Врублевский, который специализируется на выявлении механизмов теневого эквайринга, рассказал, что чистая прибыль всех проектов CatAffs — порядка одного миллиона долларов в день. «При этом работают эти казино в основном на аудиторию в России и странах СНГ», — подчеркнул он.

Деньги поступают на счета игроков при помощи теневых платежных сервисов — среди них, Piastrix.

Ранее пособника телефонных мошенников с Украины задержали в Москве. Мужчина, по данным УФСБ, обеспечивал работу сим-боксов, которые помогают мошенникам похищать деньги и персональные данные.