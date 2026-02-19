Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:15, 19 февраля 2026Бывший СССР

Семья экс-генерала ВСУ нашла необычный способ заработать на россиянах

«Известия»: Семья экс-генерала ВСУ зарабатывает на россиянах через онлайн-казино
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Семья отставного генерал-майора Вооруженных сил Украины (ВСУ), экс-сотрудника украинского Генштаба Усмана Уразова может зарабатывать миллионы долларов на пристрастии россиян к азартным играм. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Уточняется, что его дочь Оксана Уразова — руководитель сети онлайн-казино CatAffs, в которую входят CatCasino, Kent, Gamma, R7 и другие.

Владелец Telegram-канала BadBank Петр Врублевский, который специализируется на выявлении механизмов теневого эквайринга, рассказал, что чистая прибыль всех проектов CatAffs — порядка одного миллиона долларов в день. «При этом работают эти казино в основном на аудиторию в России и странах СНГ», — подчеркнул он.

Деньги поступают на счета игроков при помощи теневых платежных сервисов — среди них, Piastrix.

Ранее пособника телефонных мошенников с Украины задержали в Москве. Мужчина, по данным УФСБ, обеспечивал работу сим-боксов, которые помогают мошенникам похищать деньги и персональные данные.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это было странно». Такера Карлсона задержали в Израиле, где он брал интервью у посла США. Что об этом известно?

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    Заключенный съел сокамерника

    В США рассказали о «трудном выживании» российских Ту-22М3

    В США заявили о готовности Украины допустить участие России в управлении Донецкой областью

    Резервуар с нефтепродуктами загорелся в российском регионе из-за атаки ВСУ

    Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о дискуссиях по Украине

    ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру в Псковской области

    Семья экс-генерала ВСУ нашла необычный способ заработать на россиянах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok