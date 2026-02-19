Названа причина вывода американских войск из Сирии

Политолог Юрк: Вывод войск из Сирии укладывается в стратегию США

США вывели военных из Сирии, поскольку другие региональные державы могут держать под контролем ситуацию в стране. В связи с этим присутствие американских военных в стране более не имеет смысла, заявил в беседе с Новостями Mail сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Алексей Юрк.

По словам эксперта, вывод американских военных укладывается в ближневосточную стратегию администрации президента США Дональда Трампа. Происходящее безусловно связано с установлением правительством Ахмеда аш-Шараа практически полного контроля над всей территорией Сирии, считает Юрк.

Тем не менее политолог напомнил, что за авиацией США сохраняются право и возможность на нанесение ударов по сохраняющимся ячейкам «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация). Кроме того, вывод войск может быть связан с возможным началом военной операции США против Ирана. В этом случае Тегеран и его иракские прокси могут запланировать нанесение ударов по американским базам.

«Учитывая чувствительность США к потерям среди военнослужащих, данный шаг можно расценивать как попытку их потенциальной минимизации», — отметил Юрк.

Тем не менее ситуация в Иране приводит к тому, что вовлечение США в дела региона возрастает, однако это можно считать временной мерой при сохранении приверженности общему магистральному тренду по минимизации прямого военного присутствия в регионе, заключил эксперт.

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники среди официальных лиц США сообщил, что американская администрация намерена вывести всех военнослужащих из Сирии в ближайшие два месяца.