Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:36, 19 февраля 2026Россия

Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО сбили 48 украинских БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в своем канале в мессенджере Max.

Отмечается, что попытка атаки была предпринята в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Уточняется, что больше всего дронов (16) сбили в Краснодарском крае и Республике Крым. В свою очередь над акваториями Азовского и Черного морей уничтожили 7 и 6 БПЛА соответственно.

Также в Белгородской области сбили два беспилотника, а в Республике Адыгея уничтожили одну воздушную цель.

Ранее ВСУ атаковали Псковскую область, в результате чего на Великолукской нефтебазе произошло возгорание одного резервуара с нефтепродуктами. По предварительной информации, пострадавших нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп продлил введенные Байденом санкции против России

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Над российским городом прогремело несколько взрывов

    Губернатор российского региона раскрыл подробности атаки ВСУ

    Трамп обвинил Обаму в раскрытии секретной информации об инопланетянах

    Орбан испугался возможного решения Трампа

    Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

    Синоптик сообщил о рекордных осадках в Москве

    Путин поговорил по телефону с лидером одной страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok