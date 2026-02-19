Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО сбили 48 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в своем канале в мессенджере Max.

Отмечается, что попытка атаки была предпринята в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Уточняется, что больше всего дронов (16) сбили в Краснодарском крае и Республике Крым. В свою очередь над акваториями Азовского и Черного морей уничтожили 7 и 6 БПЛА соответственно.

Также в Белгородской области сбили два беспилотника, а в Республике Адыгея уничтожили одну воздушную цель.

Ранее ВСУ атаковали Псковскую область, в результате чего на Великолукской нефтебазе произошло возгорание одного резервуара с нефтепродуктами. По предварительной информации, пострадавших нет.