13:01, 19 февраля 2026

США и Британию заподозрили в работе над передачей Киеву ядерного оружия

Дугин: США и Британия, похоже, работают над передачей ядерного оружия Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: U.S. Navy / Reuters

США и Великобритания могут работать над передачей Киеву ядерного оружия. Об этом сообщил российский философ и политолог Александр Дугин в социальной сети X.

«Похоже, Великобритания и США работают над передачей ядерного оружия Украине. Мы внимательно следим за этим», — написал он.

В октябре 2025 года депутат Верховной Рады Сергей Соболев предложил разместить на Украине американское ядерное оружие в качестве гарантий безопасности.

С таким же предложением выступал бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол Украины в Британии Валерий Залужный. По его словам, украинский конфликт продолжается из-за отсутствия таких гарантий безопасности.

