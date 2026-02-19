США и Британию заподозрили в работе над передачей Киеву ядерного оружия

Дугин: США и Британия, похоже, работают над передачей ядерного оружия Украине

США и Великобритания могут работать над передачей Киеву ядерного оружия. Об этом сообщил российский философ и политолог Александр Дугин в социальной сети X.

«Похоже, Великобритания и США работают над передачей ядерного оружия Украине. Мы внимательно следим за этим», — написал он.

В октябре 2025 года депутат Верховной Рады Сергей Соболев предложил разместить на Украине американское ядерное оружие в качестве гарантий безопасности.

С таким же предложением выступал бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол Украины в Британии Валерий Залужный. По его словам, украинский конфликт продолжается из-за отсутствия таких гарантий безопасности.