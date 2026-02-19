Реклама

Стало известно о попытке СБУ убить Залужного

Журналистка Соколова сообщила о попытке СБУ убить Залужного
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Danylo Antoniuk / Anadolu via Getty Images

Журналистка украинского «5 канала» Янина Соколова сообщила о попытке Службы безопасности Украины (СБУ) убить экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), нынешнего посла страны в Великобритании Валерия Залужного. Об этом она написала на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) со ссылкой на собеседников в окружении Залужного.

«Это было покушение на убийство. И об этом знали западные партнеры, в частности британцы. Назначение на должность посла носило характер не столько политического компромисса между президентом и на тот момент главкомом, сколько защитой самого Залужного», — написала Соколова.

Журналистка также привела слова из интервью Залужного агентству Associated Press, где он рассказал о напряженной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. После нее, отмечает экс-главком, к нему в штаб пришли сотрудники СБУ. Выяснилось, что силовики предварительно получили в суде ордер на обыск в «стрип-клубе», якобы расположенном по тому же адресу. По словам Соколовой, она получила документы с постановлением Соломенского суда об обысках в штабе.

Интервью Залужного вызвало резонанс в обществе и политических кругах Украины. Так, он обвинил Зеленского в провале контрнаступления украинской армии в 2023 году, а также рассказал об угрозах экс-главе офиса президента Украины Андрею Ермаку во время рейда СБУ.

