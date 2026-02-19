Стало известно о пострадавших при атаке ВСУ на российский регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 19 февраля вновь атаковали реактивными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа Брянскую область. Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале, есть пострадавшие.
Вражеские беспилотники ударили по селу Лопушь Выгоничского района, там получили ранения два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая помощь.
Кроме того, повреждения получили пять частных домов и два автомобиля, также полностью сгорела баня.
Всего за прошедшую ночь подразделениями противовоздушной обороны России в небе над Брянской областью было уничтожено 50 украинских беспилотников.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ атаковали беспилотниками Псковскую область, из-за чего на Великолукской нефтебазе произошло возгорание одного резервуара с нефтепродуктами.
Также Украина пыталась атаковать Ленинградскую область, вражеские дроны были сбиты в Киришском районе.