08:20, 19 февраля 2026Россия

Стало известно о пострадавших при атаке ВСУ на российский регион

Богомаз: В результате массированной атаки ВСУ на село Лопушь ранены двое мужчин
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 19 февраля вновь атаковали реактивными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа Брянскую область. Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале, есть пострадавшие.

Вражеские беспилотники ударили по селу Лопушь Выгоничского района, там получили ранения два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая помощь.

Кроме того, повреждения получили пять частных домов и два автомобиля, также полностью сгорела баня.

Всего за прошедшую ночь подразделениями противовоздушной обороны России в небе над Брянской областью было уничтожено 50 украинских беспилотников.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ атаковали беспилотниками Псковскую область, из-за чего на Великолукской нефтебазе произошло возгорание одного резервуара с нефтепродуктами.

Также Украина пыталась атаковать Ленинградскую область, вражеские дроны были сбиты в Киришском районе.

