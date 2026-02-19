Реклама

Суд огласил решение по вопросу ужесточения наказания забравшему деньги у Долиной курьеру

Суд на 3 месяца увеличил срок наказания курьеру Цырульниковой по делу Долиной
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Московский областной суд на три месяца увеличил срок наказания забравшей деньги у певицы Ларисы Долиной курьеру Анжеле Цырульниковой. Об этом сообщает ТАСС.

Так, срок наказания фигурантки составляет семь лет и три месяца.

Ранее сообщалось, что с просьбой об ужесточении Цырульниковой наказания выступил представитель гособвинения. По мнению прокуратуры, причиной стало то, что не учтено беззащитное состояние по состоянию здоровья потерпевшей Кукушкиной.

28 ноября 2025 года суд огласил приговор четырем мошенникам, обманувшим Ларису Долину.

Фигуранты — Андрей Основа, курьер Анжела Цырульникова, а также Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев входили в состав ОПГ, вымогавшей деньги у россиян от лица сотрудников полиции и банков.

