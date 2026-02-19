Реклама

20:11, 19 февраля 2026Мир

Трамп признался в любви к молодым привлекательным женщинам

Трамп заявил, что ему нравятся не молодые привлекательные мужчины, а женщины
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравятся не молодые привлекательные мужчины, а женщины. Трансляция его выступления доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Мне не нравятся молодые привлекательные мужчины. Женщины — да, мужчины меня совсем не интересуют», — сказал американский лидер.

Ранее имя Трампа вновь нашли в файлах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна и уличили его в изнасиловании девочки. По словам подруги неназванной потерпевшей, инцидент произошел примерно 35 лет назад, тогда ей было 13-14 лет. Трамп якобы принудил ее к оральному сексу.

