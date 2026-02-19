Турист забыл сумку в аэропорту Сочи и лишился 300 тысяч рублей

Турист забыл поясную сумку в аэропорту Сочи и лишился 300 тысяч рублей, лежавших в ней. Об этом сообщает телеканал «Кубань 24».

Уточняется, что 38-летний житель Москвы обнаружил пропажу по приезде в Красную Поляну. По его словам, ручную кладь он забыл в багажной тележке, когда садился в такси. Мужчина вернулся в аэропорт, нашел потерянную вещь, однако из нее пропала крупная сумма денег.

Личность предполагаемого похитителя установили в течение нескольких часов. 47-летнего жителя Сочи задержали в его доме и возбудили уголовное дело. Он признался правоохранителям, что действительно украл деньги и вскоре их потратил.

