Путешествия
14:01, 19 февраля 2026Путешествия

Турист забыл сумку в аэропорту Сочи и лишился 300 тысяч рублей

Житель Сочи украл 300 тысяч рублей из забытой туристом в аэропорту сумки
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Турист забыл поясную сумку в аэропорту Сочи и лишился 300 тысяч рублей, лежавших в ней. Об этом сообщает телеканал «Кубань 24».

Уточняется, что 38-летний житель Москвы обнаружил пропажу по приезде в Красную Поляну. По его словам, ручную кладь он забыл в багажной тележке, когда садился в такси. Мужчина вернулся в аэропорт, нашел потерянную вещь, однако из нее пропала крупная сумма денег.

Личность предполагаемого похитителя установили в течение нескольких часов. 47-летнего жителя Сочи задержали в его доме и возбудили уголовное дело. Он признался правоохранителям, что действительно украл деньги и вскоре их потратил.

Ранее бездомный мужчина украл чемодан и косметичку из магазина в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

