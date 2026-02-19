Туристка привязала свою собаку к столбу в аэропорту и хотела улететь без нее

PYOK: Туристка хотела бросить свою собаку в аэропорту Лас-Вегаса

Туристка привязала свою собаку к столбу в аэропорту Лас-Вегаса (США) и хотела улететь без нее. Об этом пишет Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел еще 2 февраля, но Департамент полиции Лас-Вегаса (LVMPD) раскрыл подробности ареста пассажирки только сейчас. В тот день некая женщина прибыла в международный аэропорт имени Гарри Рида вместе с двухлетним голдендудлем.

Уточняется, что она планировала взять его с собой в качестве собаки-поводыря, но не заполнила ни одного необходимого для этого онлайн-документа. На это ей указали сотрудники стойки регистрации и не пустили на рейс. После отказа в выдаче посадочного талона туристка решила бросить питомца. Она привязала его к столбу и хотела пройти в зону посадки, где ее задержала полиция.

В отношении нарушительницы возбудили дело об оставлении животного и сопротивлении полиции. Собаку поместили в зону передержки в аэропорту.

Ранее туристка заперла собаку в шкафчике для хранения вещей в замке Нойшванштайн в Баварии, Германия и отправилась на экскурсию.