12:41, 19 февраля 2026Бывший СССР

Около Киева произошел госпереворот

Военблогер Рожин: В селе в Киевской области произошел госпереворот
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Село Чабаны

Село Чабаны. Фото: Kiyanka / Wikimedia

В селе в Киевской области произошел госпереворот. Об этом сообщает военный блогер Борис Рожин в Telegram.

«Местные депутаты сместили военную администрацию в селе Чабаны Киевской области», — сказано в публикации.

Причины волнений не сообщаются. При этом Рожин отмечает, что именно мелкие села стали основным источником пополнения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и, как следствие, облав территориальных центров комплектования (аналог военкомата на Украине).

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, сообщил, что на Украине мог произойти военный переворот. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский отстранен от реальной власти, особенно над военным сектором.

