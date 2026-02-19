Реклама

01:29, 19 февраля 2026Мир

Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о дискуссиях по Украине

Axios: Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о дискуссиях по Украине в Женеве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф и американский предприниматель Джаред Кушнер доложили главе Белого дома Дональду Трампу об итогах переговоров по украинскому урегулированию. Встреча делегация состоялась 17-18 февраля в Женеве, сообщил со ссылкой на источники журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X.

Как отметил корреспондент, Трамп 18 февраля провел встречу с Уиткоффом и Кушнером, на которой «ему доложили о переговорах по ядерной программе с Ираном, о российско-украинских переговорах, а также о предстоящей встрече Совета мира по урегулированию ситуации в секторе Газа».

Переговоры России, Соединенных Штатоы и Украины проходили в Женеве 17-18 февраля.

Ранее сообщалось, что на переговорах по украинскому урегулированию обсуждают идею демилитаризированной зоны на Донбассе, в которой не будет ни одной из армий. Издание NYT подчеркнуло, что с целью облегчить обеим сторонам принятие этой идеи переговорщики также обсуждали создание зоны свободной торговли в любой возможной демилитаризованной зоне.

Сам Дональд Трамп назвал продолжение украинского конфликта несправедливым по отношению к американским налогоплательщикам, которым пришлось его «оплачивать».

