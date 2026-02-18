Трамп высказался об украинском конфликте после переговоров в Женеве

Белый дом: Трамп назвал продолжение конфликта на Украине несправедливым

Президент США Дональд Трамп назвал продолжение украинского конфликта несправедливым по отношению к американским налогоплательщикам, которым пришлось его «оплачивать». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге, который транслировал Fox News на YouTube.

17 февраля британский журнал The Economist сообщил, что в ходе трехсторонних переговоров России, Украины и США в Женеве в украинской делегации якобы «произошел раскол». По словам авторов материала, причиной разногласий стали разные позиции по подписанию соглашения под руководством США.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины прошли в закрытом режиме в отеле InterContinental в Женеве 17 и 18 февраля. В первый день их продолжительность составила 4,5 часа, а во второй стороны говорили два часа.