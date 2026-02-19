Реклама

20:42, 19 февраля 2026Мир

В ЕС отреагировали на требования Каллас к России одной фразой

EUobserver: В ЕС скептически относятся к требованиям Каллас в адрес России
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) скептически относятся к требованиям главы евродипломатии Каи Каллас в адрес России. Об этом сообщает издание EUobserver.

По данным издания, на следующей неделе министры иностранных дел стран объединения обсудят представленный Каллас план. При этом один европейский дипломат отметил, что этот документ никак не повлияет на позицию Москвы.

«Имеет ли он значение?» — отреагировал дипломат.

Ранее Каллас распространила среди стран ЕС список требований в адрес России по Украине. В частности, она настаивает на том, что если Киев должен ограничить численность своих войск или вывести их из некоторых районов, то «Москва должна сделать то же самое».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя ультиматумы Каллас, подчеркнул, что работа нынешнего верховного представителя союза по иностранным делам и политике безопасности не является лучшим периодом для европейской дипломатии.

