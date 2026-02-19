Реклама

В Израиле обрушились на Такера Карлсона с обвинениями из-за лжи о задержании

Экс-премьер Израиля Беннет назвал Такера Карлсона «трусом» за слова о задержании
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Cheney Orr / Reuters

Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет отреагировал на слова журналиста Такера Карлсона о задержании в стране после проведения интервью с послом США Майком Хакаби. Он обрушился на него с обвинениями во лжи в соцсети X.

«Парень, который последние два года распространял ложь об Израиле, сегодня приземлился в аэропорту Бен-Гурион, быстро сфотографировался в логистической зоне, чтобы создать видимость, будто он действительно находится в Израиле, даже не ступал на землю страны, а затем выдумал историю о том, что его якобы преследует наша служба безопасности», — язвительно прокомментировал ситуацию бывший премьер-министр страны. Он добавил, что после этого Карлсон как ни в чем ни бывало сел обратно в свой частный самолет и беспрепятственно улетел.

Беннет назвал Карлсона трусом и обманщиком.

Журналист утверждал, что его вместе с командой задержали и допросили сотрудники аэропорта Бен-Гурион. Впоследствии управление аэропортов Израиля опровергло эти данные.

