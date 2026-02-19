В Кремле высказались о разговоре Путина и Трампа после переговоров в Женеве

Песков: Телефонный разговор Путина и Трампа пока не запланирован

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не запланирован. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Разговора президентов России и США пока не планируется», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

17 и 18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как «тяжелые, но деловые». Помощник российского лидера подчеркнул, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.

18 февраля Трамп после переговоров в Женеве назвал продолжение украинского конфликта несправедливым по отношению к американским налогоплательщикам, которым пришлось его «оплачивать».